В Канаде женщина с ножом атаковала пассажиров автобуса

В канадском городе Торонто женщина, вооруженная ножом, по неизвестной причине атаковала пассажиров автобуса. Об этом сообщается на сайте полиции Торонто.

По данным правоохранительных органов, четыре человека, пострадавших при инциденте, были доставлены в больницу с ранениями. Среди них три женщины в возрасте 18, 19 и 28 лет, а также 49-летний мужчина. Отмечается, что полученные травмы представляют угрозу для их жизни.

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Также в полиции рассказали, что 20-летнюю Джейд Нельсон, подозреваемую в нападении на пассажиров автобуса, задержали на месте преступления. Ее поместили под арест до начала слушаний о возможности освобождения под залог.

Уточняется, что в настоящее время ведется расследование инцидента. Причина, по которой 20-летняя девушка напала с ножом на пассажиров автобуса в Торонто, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в американском городе Бойсе в результате нападения с ножом на мигрантов в жилом комплексе пострадали 9 человек, в том числе дети.