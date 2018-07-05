Пытавшегося уплыть в Японию на плоту сахалинца поймали и оштрафовали

Житель Сахалина, который пытался уплыть в Японию на самодельном плоту, был пойман и оштрафован. Об этом сообщает Sakhalin.info.

3 июля мужчина вышел в море об берега села Правда, однако не уведомил пограничников. Кроме того, как отмечается, он отправился в плавание в неблагоприятные погодные условия, что представляло угрозу для его жизни.

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В итоге пограничный катер буксировал плот вместе с путешественником к берегу.

Выяснилось, что мужчина является жителем Холмского района. Он пояснил, что построил плот самостоятельно для путешествия.

Его привлекли к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 статьи 18.3 КоАП с наказанием в виде штрафа.