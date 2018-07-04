Генконсульство России в Хьюстоне закрыли из-за подтопления
В американском штате Техас в городе Хьюстон закрыли Генконсультво России. Об этом сообщается в твиттере дипмиссии.
По данным ведомства, Генконсульство России было закрыто из-за затопления территории вокруг здания.
В свою очередь мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в твиттере предупредил жителей города об опасности наводнений и закрытии некоторых дорог.
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Он также попросил граждан не пытаться проехать по дорогам, которые затоплены водой.
По словам Тернера, местные власти были готовы к данным погодным условиям.