Источник сообщил об обысках в доме и кабинете экс-вице-премьера Дагестана

По словам информированного источника, в доме и в личном кабинете бывшего первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева, передает РИА «Новости».

«Обыски прошли прошли в доме и в кабинете чиновника», — сказал источник.

Представители регионального правительства сообщили, что Алиев был освобожден от занимаемой должности указом врио главы Дагестана Владимира Васильева.

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«Освободить Алиева Ромазана Магомедовича от должности первого заместителя председателя правительства республики Дагестан», — говорится в тексте указа.

Алиев был назначен первым заместителем председателя правительства Дагестана 22 февраля 2018 года.

В феврале сообщалось, что Васильев отправил правительство Дагестана в отставку.