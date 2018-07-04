Президент Латвии утвердил запрет на обучение в частных учебных заведениях на русском языке

Президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил поправки, которые должны быть внесены в закон о высших учебных заведениях и предусматривают запрет обучения на русском языке в частых колледжах и вузах. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, президент проигнорировал просьбу оппозиционной фракции «Согласие», руководителей ряда вузов и негосударственных организаций не утверждать эти изменения.

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Уточняется, что в прошлом действие закона распространилось только на государственные учебные заведения, но власти решили, что аналогичные изменения нужны и в частных вузах и колледжах.

Ранее президента Латвии попросили не запрещать преподавание на русском языке.