Двух человек экстренно госпитализировали в Солсбери из-за отравления неизвестным веществом

Двух человек в критическом состоянии госпитализировали в госпиталь в Солсбери в результате отравления неизвестным веществом в городе Эймсбери, который находится неподалеку. Об этом сообщается на сайте полиции графства Уилтшир.

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были обнаружены без сознания в субботу, 30 июня.

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«В данный момент они проходят лечение в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Оба находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении полиции.

Сначала в полиции считали, что пара отравилась наркотиками. По версии правоохранительных органов, пострадавшие могли принять кокаин или героин. Однако в данный момент эксперты проводят дополнительные экспертизы, которые должны установить причину произошедшего.

Ранее в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В данный момент британская полиция подозревает двух человек в покушении на Скрипалей.