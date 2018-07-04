Неизвестные открыли стрельбу в шведском Эребру

В городе Эребру в 200 км от Стокгольма неизвестные открыли огонь, сообщает таблоид Aftonbladet со ссылкой на полицию.

«Несколько человек, по имеющимся данным, ранены и доставлены в больницу. Характер ранений пока не ясен», — заявили в полиции.

По информации газеты, трое человек получили огнестрельные ранения. Очевидцы отмечают, что в стрельбе участвовали несколько человек. В данный момент полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в шведском Мальме произошла стрельба. В результате инцидента два человека погибли.