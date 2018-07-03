Нетаньяху снял запрет на визиты министров и парламентариев на Храмовую гору

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил спикеру кнессета письмо, в котором сообщил об отмене запрета на посещение Храмовой горы в Иерусалиме для членов израильского парламента и правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что в соответствии с текстом письма Нетаньяху разрешил парламентариям Израиля подниматься на гору один раз в три месяца после более чем двухлетнего запрета на посещение.

Реклама

Запрет на подъем на Храмовую гору был введен израильским премьером в октябре 2015 года с целью предотвращения возможных поводов для новых протестов со стороны Палестины.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о проблемах усиления безопасности территории Храмовой горы из-за последствий теракта.