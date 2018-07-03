Четырнадцать вагонов поезда сошли с рельсов на Украине

На сайте ПАО «Украинская железная дорога» появилось сообщение о сходе четырнадцати вагонов грузового поезда с рельсов в Одесской области.

«Сегодня, 3 июля 2018 года, в 14.18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего был нарушен габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение 20 пассажирских поездов было организовано по альтернативными маршрутами, в объезд этого участка», — говорится в тексте сообщения.

На место были направлены три восстановительных поезда, ведутся работы по определению причин произошедшего. Сообщается, что вагоны загружены шротом и черными металлами. Угрозы для людей и окружающей среды нет, говорится в сообщении.