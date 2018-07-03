В Москве во вторник ожидается до +22°С
В Москве во вторник, 3 июля, ожидается до +22°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +20 до +22°С.
Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Реклама
Ранее синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде. Отмечалось, что в течение рабочей недели москвичей ожидают дожди, но их интенсивность будет небольшой.
Также ранее в Москве продлили действие повышенного уровня погодной опасности из-за ветра, грозы и тумана.