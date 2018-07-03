The Sun: британская полиция подозревает двух человек в покушении на Скрипалей

Британские полицейские после четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пришли к выводу, что к нападению причастны два человека, они покинули территорию страны через 24 часа после совершения преступления. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Собеседники газеты не назвали имена подозреваемых, однако отметили, что они скорее всего связаны с Россией. В данный момент в их отношении заведено уголовное дело. Источники издания также отметили, что совершивших покушение будет нелегко привлечь к ответственности.

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В газете добавили, что официальное заявление о подозреваемых будет сделано в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании установила траекторию перемещения Скрипалей в день отравления.