В Совфеде рассчитывают на попадание Вышинского в обмен осужденных россиян и украинцев

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев рассчитывает, что арестованный на Украине журналист Кирилл Вышинский может быть обменен на одного из украинских граждан, осужденных в России, передает РИА «Новости».

«Вышинский — жертва политических игр и политического безумия, царящего на Украине. Совершенно очевидно, что он не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют, что это была просто политическая заказуха и, кроме голословных обвинений в его адрес, против него ничего нет», — заявил Кондратьев.

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По его словам, если есть хоть малейшая надежда на спасение Вышинского от незаконного преследования на Украине, ею надо воспользоваться и предложить его обмен на одного из отбывающих наказание в России украинцев.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье «терроризм», может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами.