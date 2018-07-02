Полиция Бельгии предотвратила теракт в пригороде Парижа

Бельгийская полиция задержала двух выходцев из Ирана, которых подозревают в подготовке теракта на территории Франции. Об этом сообщает RTBF.

Отмечается, что задержание иранцев произошло в городе Волюве-Сен-Пьер. В автомобиле задержанных обнаружили материалы, которые используются для изготовления бомбы.

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По данным полиции, они собирались провести террористический акт в пригороде Парижа во время встречи иранской оппозиционной партии.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали мужчину, который пытался напасть на прохожих с ножом.