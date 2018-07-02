В Москве в понедельник ожидается до +25°С
В Москве в понедельник, 2 июля, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем переменная облачность. По области местами кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
30 июня МЧС опубликовало предупреждение, согласно которому в Москве 1 июля ожидались гроза, град и сильный ветер.
Тем не менее позднее ведомство отменило штормовое предупреждение.