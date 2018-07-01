В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Суббота, 30 июня, стала самым жарким днем с начала 2018 года, следует из данных сайта Гидрометцентра.

По данным метеостанции, которая находится на станции метро Киевская, в 11.30 столбики термометров поднялись до 30,6°C.

Во второй половине дня произошло похолодание, уже к 13.30 температура упала до 20°C. Впоследствии из-за непогоды в Москве закрыли крупные парки: «Сокольники», «Зарядье», «Останкино», ВДНХ. Из-за сильного ветра в столице повалило 16 деревьев.

Ранее синоптики прогнозировали самый жаркий день с начала года в пятницу, 29 июня.