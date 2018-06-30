В Москве возбудили дело после нападения на преподавателя МГТУ имени Баумана

В Москве возбудили уголовное дело после нападения с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на преподавателя.

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Как отмечается, раненый преподаватель был госпитализирован.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку.

Как отмечалось, мужчина зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась домой с прогулки, и ударил ее ножом в живот по неизвестным причинам.