В Москве возбудили дело после нападения на преподавателя МГТУ имени Баумана
В Москве возбудили уголовное дело после нападения с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным агентства, сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на преподавателя.
Реклама
Как отмечается, раненый преподаватель был госпитализирован.
В настоящее время подозреваемый доставлен в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку.
Как отмечалось, мужчина зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась домой с прогулки, и ударил ее ножом в живот по неизвестным причинам.