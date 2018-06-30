В Кишиневе застрелили сына экс-посла Молдавии в России

В Кишиневе был убит 30-летний Теодор Цэрану, сын бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану, передает «Укринформ».

По предварительным данным, у него возник конфликт с другим мужчиной, который закончился стрельбой. На теле Цэрану были обнаружены три огнестрельных ранения во время осмотра. На месте преступления был задержан 32-летний мужчина.

Сообщается, что у него дома был обнаружен железный сейф, в котором хранились несколько видов огнестрельного оружия, в том числе пистолет Glock 19 калибра 9x19 мм, длинноствольное ружье CZ-858 калибра 7,62x39 мм, а также пистолет Макарова калибра 9x18 мм. Эту информацию подтвердили в генеральном инспекторате полиции. Пистолетом CZ P-10C, который был использован для убийства Цэрану, подозреваемый владел на законных основаниях.