Суд снял арест со счета Улюкаева, чтобы он мог заплатить штраф в размере 130 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева и позволил ему заплатить штраф в 130 млн рублей, назначенный за взятку, с собственного счета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что защита Улюкаева просила снять арест со всего имущества экс-министра, поскольку из-за его ареста у него не было возможности оплатить штраф.

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«Суд удовлетворил ходатайство частично. Суд постановил обратить к взысканию со счета в доход государства сумму штрафа», — заявила судья.

Как уточняется, арест был снят только со счета бывшего министра.

Ранее защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева заявила о намерении обжаловать решение суда, согласно которому переданные в качестве взятки $2 млн вернут генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову.