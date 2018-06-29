Защита Улюкаева обжалует решение суда о возвращении $2 млн Феоктистову

Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева заявила о намерении обжаловать решение суда, согласно которому переданные в качестве взятки $2 млн вернут генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представляющего интересы экс-министра адвоката Ларисы Каштановой, материалы дела подтверждают принадлежность этих денег другому человеку.

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«Конечно, обжалуем», — заявила Каштанова в ответ на вопрос об отношении к приговору.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть бывшему генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.