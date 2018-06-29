Экс-генерал ФСБ Феоктистов смог через суд вернуть $2 млн из дела Улюкаева‍

Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть бывшему генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, передает РИА «Новости».

Отмечается, что защита Улюкаева выступала против возвращения этих денег, утверждая, что генерал не смог доказать право владения и распоряжения ими.

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«Суд постановил вернуть 2 миллиона долларов купюрами по 100 долларов Феоктистову», — заявила судья Лариса Семенова.

Ранее сообщалось, что Феоктистов сам приехал в суд для того, чтобы просить о возвращении денег. Улюкаев будет принимать участие в заседании по видеосвязи.