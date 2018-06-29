На Бали закрыли аэропорт из-за активизации вулкана

На индонезийском острове Бали закрыли международный аэропорт из-за активизации вулкана на горе Агунг. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

По данным телеканала, правительство Индонезии приняло решение о временном закрытие аэропорта на Бале из-за выброса вулканического пепла на горе Агунг.

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Как отмечается, высота выброса пепла составила 2 км.

Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго в Гватемале, в результате извержения которого в июне погибли более 100 человек, снова начал демонстрировать признаки активности.

Как отмечалось, специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана.