В Одессе неизвестные осквернили и ограбили храм Московского патриархата

В Одессе неизвестные совершили погром в храме Донской иконы Божьей Матери Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщается на сайте УПЦ.

Нападение произошло в ночь на четверг, 28 июня, на Западном кладбище. Сообщается, что группа из четырех преступников сломала оконное жалюзи, разбила окно, проникла в храм и начала крушить внутренне убранство. Отмечается, что злоумышленники также взломали ящики для пожертвований.

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В епархии подчеркнули, что в последние годы в Одесской епархии было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, однако ни одного из грабителей не нашли.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в православной церкви.