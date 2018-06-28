Москалькова посетит Сенцова в колонии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с омбудсменом ЯНАО Анатолием Саком планируют посетить в колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека ЯНАО.

Визит запланирован на четверг, 28 июня. В аппарате не уточнили, примет ли участие во встрече украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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«Планируют (Москалькова и Сак) сегодня встретиться, посетить Сенцова», — сообщили в аппарате.

Ранее Москалькова рассказала, что сможет посетить заключенных на Украине Олега Вышинского и Елену Одновол, в случае, если Людмила Денисова сможет посетить Олега Сенцова.