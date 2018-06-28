В Москве в четверг ожидается до +29°С

В Москве в четверг, 28 июня, ожидается до +29°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.

Днем малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в центре погоды «Фобос» москвичей предупреждали о грозовых дождях и шквалистом ветре. По данным синоптиков, в выходные жара начнет спадать. По предварительным прогнозам, в воскресенье, 1 июля, температура в Москве не поднимется выше +20-22°С. Также синоптики прогнозируют, что с юго-запада на Москву придет грозовой фронт. Не исключено, что в столице выпадет град.