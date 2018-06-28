Двух хабаровских тигров лишили свободы из-за убийства сборщика шишек

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что двух тигров, пойманных в Хабаровском крае по подозрению в нападении на сборщика шишек, не будут выпускать в дикую природу. Об этом сообщает РИА «Новости».

30 октября 2017 года в Бикинском районе было обнаружено тело сборщика шишек со следами нападения тигра. Росприроднадзор решил поймать хищника, чтобы провести обследование. Через месяц в данном месте поймали тигрицу, а еще через несколько дней — взрослого самца. Оба хищника были доставлены в реабилитационный центр «Утес» под Хабаровском. Экспертиза ДНК указала, что оба тигра могут быть причастны к нападению на сборщика шишек.

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«Достоверного ответа на вопрос, причастны они или нет, получить так и не удалось, поэтому в Москве принято решение не выпускать хищников на волю», — сказал Арамилев.

Он добавил, что тигрица отправится в Московский зоопарк, а самец останется жить в реабилитационном центре для воспроизводства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили дело из-за огнестрельного ранения краснокнижной тигрицы.