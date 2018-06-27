Арестованный глава Серпуховского района принял решение баллотироваться из СИЗО

Глава Серпуховского района Александр Шестун, который в данный момент находится в СИЗО в связи с обвинениями в превышении полномочий, решил баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу Шестуна Юлию.

В среду, 27 июня, Мосгорсуд постановил признать законным арест Шестуна. Защита обвиняемого просила изменить ему меру пресечения на несвязанную с арестом.

Реклама

«Он будет пытаться баллотироваться из СИЗО на пост главы Серпуховского района. Есть определенная процедура, сегодня он должен будет написать заявление на доверенность, чтобы ее затем подтвердил начальник СИЗО», — сказала Юлия Шестун.

Она также не исключила, что сама будет участвовать в выборах, если кандидатура супруга не будет утверждена.

Ранее сообщалось, что Шестуна обвинили в превышении полномочий. Сам Шестун назвал обвинения «фуфлом».