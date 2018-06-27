Адвокат объяснил запрос Франции о выдаче россиянина Винника

Франция запросила выдачу задержанного в Греции россиянина Александра Винника, поскольку считает своих граждан пострадавшими от его действий. Об этом RT рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов.

По его словам, французский прокурор запросил добровольного согласия россиянина на экстрадицию. Винник отказался.

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Мусатов добавил, что обвинения Франции в целом повторяют обвинения США. Париж считает, что французские граждане пострадали от биржи БТС-Е.

«Подробные документы французская сторона должна представить в течение двух недель, после чего защита сможет подробным образом ознакомиться с обвинением», — сказал адвокат.

Он также уточнил, что запрос о выдаче Винника во Францию блокирует запрос о выдаче его в США.

Ранее сообщалось, что Франция объявила россиянина Винника в розыск.