Франция объявила россиянина Винника в розыск

Франция объявила россиянина Александра Винника в розыск по обвинению в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции, где он арестован по запросу США, передает РИА «Новости» заявление адвоката Тимофея Мусатова.

«В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — сказал он.

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Ранее в МВД России приняли решение объявить в международный розыск россиянина Александра Винника, которого задержали на территории Греции в связи с делом о хищении неизвестными 750 млн руб.

По словам источника, имея доступ к бирже btc-e.com, Винник наладил контакты с продавцами и покупателями криптовалют, а при личной встрече с ними он договаривался об особых условиях ввода, обмена и вывода криптовалют и фиатных денежных средств, похищенных у граждан и организаций в России. Затем денежные средства были обналичены неустановленными соучастниками.