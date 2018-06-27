Москалькова рассказала о выдвинутом Украиной условии для посещения Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об условии, которое поставила ее украинская коллега Людмила Денисова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Денисовой, Москалькова может посетить задержанных на Украине Кирилла Вышинского и Елену Одновол, если она посетит осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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«Я постоянно обращаюсь к своей коллеге Денисовой с просьбой посещения Одновол, Вышинского и получаю жесткое условие, что только если она посетит Сенцова, тогда, возможно, будет посещение Одновол и Вышинского», — рассказала Москалькова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что процесс согласования омбудсменами России и Украины посещения заключенных затягивается.