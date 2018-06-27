Украинский военный заявил, что передавал Сенцову взрывчатку

В ходе конференции ОБСЕ на Украине мужчина в украинской военной форме заявил, что передавал осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову взрывчатку для совершения теракта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он раскрыл данную информацию для того, чтобы украинские спецслужбы выследили людей «сдавших» Сенцова.

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Он также подчеркнул, что у Сенцова есть информация, которая представляет опасность для Киева.

Ранее сообщалось, что Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки».

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов.