Число пострадавших при взрыве возле больницы в США возросло до 12
В американском городе Гейтсвилл в результате взрыва возле больницы пострадали 12 человек. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в результате инцидента также погиб один человек.
Как отмечается, мужчина скончался в больнице от полученных травм.
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Ранее сообщалось, что в Гейтсвилл в результате взрыва возле больницы пострадали четыре человека.
Как отмечалось, взрыв произошел в строящемся здании около медицинского комплекса. Пациенты и персонал больницы были эвакуированы после инцидента.