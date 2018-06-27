Число пострадавших при взрыве возле больницы в США возросло до 12

В американском городе Гейтсвилл в результате взрыва возле больницы пострадали 12 человек. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, в результате инцидента также погиб один человек.

Как отмечается, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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Ранее сообщалось, что в Гейтсвилл в результате взрыва возле больницы пострадали четыре человека.

Как отмечалось, взрыв произошел в строящемся здании около медицинского комплекса. Пациенты и персонал больницы были эвакуированы после инцидента.