МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра

Ветер с порывами до 10 м/с ожидается днем 27 июня 2018 г. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«27 июня 2018 г. на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 26 июня на 27 июня 13-15 градусов тепла, в центре города 20 градусов, днем 27 июня 26-28 градусов. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 27 июня не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в городе на этой неделе столбики термометров поднимутся до +29°С. Уточняется, что к утру понедельника, 25 июня, в столице дождевые облака рассеются, и днем температура воздуха составит 22-25°С тепла.