В Казани башенный кран упал на многоэтажку и повредил облицовку и два балкона частично заселенного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по Татарстану.

«В 17.11 мск по системе «ГЛОНАСС+112» поступило сообщение о том, что башенный кран при падении накренился на 18-этажный частично заселенный жилой дом по адресу: Казань, проспект Альберта Камалеева, 34. При уточнении информации установлено, что предварительно повреждена облицовка дома, два балкона на 14 и 15 этажах», — говорится в сообщении.

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По информации МЧС, проводится обход жилых помещений, к настоящему времени пострадавших в жилом доме нет.

Ведомство отмечает, что в кабине крана на момент происшествия находился крановщик, он самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз.

Ранее в Барнауле в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран.