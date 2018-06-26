Киев запретил Москальковой посещать россиянина в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что ей было отказано в посещении россиянина Максима Одинцова в СИЗО Киева в связи с отсутствием разрешения от министерства юстиции страны, передает РИА «Новости».

«Официально руководство пенитенциарной системы Украины сообщило, что необходимо получить разрешение министерства юстиции, и на этом основании — нехватки необходимых документов — было отказано», — сказала Москалькова.

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По словам омбудсмена, переговоры с омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой по этому вопросу также не дали положительных результатов. Москалькова отметила, что сожалеет о подобном решении украинской стороны, так как соглашение о взаимном посещении гражданами двух стран омбудсменами, по ее словам, могло бы стать «шагом доброй воли» в отношениях между сторонами.

Ранее Москалькова сообщила, что не будет посещать Вышинского во время визита в Киев.