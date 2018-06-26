В Бурятии потушили все лесные пожары

Лесники потушили все действующие пожары на территории Бурятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным агентства, с начала пожароопасного сезона на территории республики было зарегистрировано 298 лесных пожаров, охваченная площадь составила 23,7 тыс га. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 433 пожара на площади более 211 тыс га.

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«На утро 26 июня в лесах Бурятии действующих лесных пожаров не зарегистрировано», — отмечается в сообщении РАЛХ.

Ранее сообщалось, что лесные пожары за сутки уничтожили 10 тыс га леса на Дальнем Востоке, значительная их часть пришлась на Якутию. Всего с начала года на Дальнем Востоке было зарегистрировано полторы тысячи пожаров.