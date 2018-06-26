«Ъ»: Кадыров попросил Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кадырова главе государства.

По данным издания, РЖД планирует строительство высокоскоростной линии Центр—Юг (Москва—Адлер), а также Ставрополь—Невинномысск—Минводы. Глава Чечни предлагает в качестве первого этапа линии Центр — Юг построить магистраль Ростов-на-Дону — Краснодар, а отдельно к нему участок Краснодар — Грозный.

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Отмечается, что Путин поручил главе МЭР Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть предложение и доложить о возможности строительства.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров подписал указ о назначении премьер-министра Чечни.