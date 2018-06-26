В Москве во вторник ожидается +28°С
В Москве во вторник, 26 июня, ожидается до +28°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее МЧС предупредило москвичей о порывах ветра.
Также ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Москве в последнюю неделю июня будет теплее, чем ранее. В субботу и воскресенье могут быть дожди, в то время как начало и середина недели пройдут преимущественно без осадков.