В Москве во вторник ожидается +28°С

В Москве во вторник, 26 июня, ожидается до +28°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее МЧС предупредило москвичей о порывах ветра.

Также ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Москве в последнюю неделю июня будет теплее, чем ранее. В субботу и воскресенье могут быть дожди, в то время как начало и середина недели пройдут преимущественно без осадков.