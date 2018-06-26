Около 20 тысяч человек в Якутии остались без электричества

Около 20 тыс человек в Вилюйском районе в Якутии остались без электроснабжения из-за отключения высоковольтной линии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского района (около 20 тысяч человек)… Температура наружного воздуха 22 градуса», — говорится в сообщении.

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В настоящий момент на месте аварии ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в центральном районе Барнаула после урагана ввели режим ЧС. Ряд поселков остался без электроэнергии. Также ранее сообщалось, что несколько городов Крыма осталось без электричества.