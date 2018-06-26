Парламент Великобритании проголосовал за расширение «Хитроу»

Парламент Великобритании проголосовал за расширение лондонского аэропорта «Хитроу», передает Reuters.

Проект предполагает создание третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту, инициатива была предложена британским правительством.

«За» расширение «Хитроу» проголосовали 415 парламентариев, «против» — 119. Отмечается, что решение вызвало раскол в парламенте, не связанный с партийными линиями. Многие законодатели возражали против расширения аэропорта, указывая, что это может привести к дополнительному загрязнению и повышению шума в западных районах Лондона.

Ранее сообщалось, что состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию.