Полиция отпустила брата экс-президента Армении Саргсяна
Полиция отпустила из отделения полиции ранее задержанного брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александра. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
«На данный момент Александр Саргсян не находится в отделении полиции», — сказал глава управления по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Ашот Агаронян.
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Александр Саргсян был задержан 25 июня в Ереване. Его заподозрили в незаконном хранении оружия.
Других деталей правоохранители Армении не предоставили.