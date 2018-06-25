Правозащитники рассказали о голодающей в СИЗО Карине Цуркан

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, фактически голодает, поскольку является вегетарианкой. Об этом сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает РИА «Новости».

Цуркан в настоящий момент находится в СИЗО «Лефортово». По словам правозащитников, она пожаловалась, что не может получить вегетарианскую еду и витамины.

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Меркачева уточнила, что Цуркан находится в двухместной камере, с соседкой конфликтов у нее не возникает.

«Сотрудники относятся к ней уважительно и на это жалоб не имеет. Однако она вегетарианка, и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать», — сказала Меркачева.

Зампред ОНК Москвы добавила, что в настоящий момент Цуркан находится в стрессовой ситуации, но она старается держать себя в руках.

Ранее подозреваемая в шпионаже пожаловалась, что против нее «настроили общество».