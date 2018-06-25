В Москве пьяный мужчина упал на рельсы на станции «Комсомольская»

На станции «Комсомольская» Сокольнической линии московского метро на рельсы упал нетрезвый мужчина, передает агентство «Москва» информацию источника в экстренных службах города.

«Мужчина упал на рельсы на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии по собственной неосторожности» — сказал источник.

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Он отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, мужчина не пострадал, а также отказался от помощи медиков.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Театральная» мужчина упал на рельсы. Отмечалось, что машинист поезда совершил экстренное торможение, однако состав совершил наезд на мужчину по инерции. В результате инцидента он погиб.