В Госдуму внесли законопроект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

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Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обратилась в Госдуму с законопроектом, который предполагает сделать 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Текст документа размещен на сайте ведомства.

Отмечается, что превращение 19 апреля в памятный день поможет отразить в названии «подлинные геополитические события», которые побудили императрицу Екатерину II подписать манифест о принятии региона в состав империи.

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«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России --19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что спасатели водрузили Знамя Победы на вершинах двух крымских гор.