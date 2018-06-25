Супруга Никиты Белых рассказала подробности о его этапировании

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Супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых рассказала, что последний раз видела мужа неделю назад. Об этом она сообщила «Газете.Ru».

По ее словам, самочувствие Никиты Белых плохое. На своей странице в фейсбуке она уточнила, что Белых отправился в колонию без медиков, ему предоставили только таблетки.

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«Наибольшую угрозу представляет уже не раз знакомая нам по слушаниям и перевозкам в автозаках — серьезная угроза инсульта», — заявила Белых.

Она также выразила надежду на то, что в колонию ее муж прибудет «без серьезных последствий для жизни и здоровья».

Ранее секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых отправили в колонию.