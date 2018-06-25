Супруга Никиты Белых рассказала подробности о его этапировании
Супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых рассказала, что последний раз видела мужа неделю назад. Об этом она сообщила «Газете.Ru».
По ее словам, самочувствие Никиты Белых плохое. На своей странице в фейсбуке она уточнила, что Белых отправился в колонию без медиков, ему предоставили только таблетки.
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«Наибольшую угрозу представляет уже не раз знакомая нам по слушаниям и перевозкам в автозаках — серьезная угроза инсульта», — заявила Белых.
Она также выразила надежду на то, что в колонию ее муж прибудет «без серьезных последствий для жизни и здоровья».
Ранее секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых отправили в колонию.