В Барнауле нашли пропавшую во время урагана девочку

Восьмилетняя девочка, пропавшая накануне в Барнауле в ходе урагана, найдена. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

«Ребенок здоров, в настоящее время ее опрашивают следователи. Предварительно установлено, что девочка находилась у своих знакомых», — говорится в сообщении.

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Накануне в Барнауле прошел мощный ураган, в результате которого около 35 тысяч человек остались без света.

Позднее власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана.