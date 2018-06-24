В Москве в воскресенье ожидается до +27°С

В Москве в воскресенье, 24 июня, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем облачно с пояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/c; при грозе порывы, 13-18 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили «желтый» уровень опасности в Москве.

Как отмечалось, Гидрометцентр обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья, где сохранил «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.