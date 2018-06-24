В Барнауле восстановили энергоснабжение, которое было нарушено из-за урагана. Об этом сообщается на сайте компании «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

«Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Алтайэнерго» полностью восстановил энергоснабжение жителей краевой столицы», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, свет появился в домах всех жителей Барнаула к 03:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды.