В Госдуме ответили на слова украинской писательницы о переименовании России

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал слова украинской писательница Лариса Ницой, которая обвинила Россию в воровстве названия у Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «они украли Киев у Руси».

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Он также подчеркнул, что до этого «все было Киевской Русью».

Ранее сообщалось, что украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в воровстве названия у Украины и потребовала называть ее Московией.

По ее словам, в этой связи «надо четко назвать их ихним названием — московиты, а не россияне».

Она также подчеркнула, что «Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь».