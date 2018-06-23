В Москве временно закрыли вестибюль станции метро «Третьяковская»

В Москве с 23 по 24 июня, а также с 30 июня по 1 июля будет закрыт вестибюль станции метро «Третьяковская». Об этом сообщается на сайте ГУП «Московский метрополитен».

Отмечается, что речь идет о выходе к улице Малая Ордынка, который будет закрыт для проведения работ по монтажу навеса.

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«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая», — говорится в заявлении организации.

Ранее источник рассказал об изменении графика работы московского метро. Московское метро четыре дня будет продлевать режим работы до 3.00 мск из-за чемпионата мира по футболу.