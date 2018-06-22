Около 500 детей-мигрантов воссоединились с семьями после разлуки на границе США

Около 500 детей-мигрантов воссоединились со своими родителями, задержанными в результате незаконного пересечения государственной границы Соединенных Штатов, сообщает Associated Press со ссылкой на официальный источник в администрации.

Ранее сообщалось, что постоянная комиссия мексиканского конгресса сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которая отправится в США для изучения вопроса о «нулевой терпимости» к мигрантам.

Члены делегации намерены встретиться с законодателями США, представителями гражданского общества и активистами в сфере прав человека.